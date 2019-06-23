ザギトワの振付け師、盗用認め謝罪　考案者をロシアに招待

フィギュアスケートのアリーナ・ザギトワの振付けに盗作疑惑が浮上した件で、告発した米振付け師のジョジョ・ゴメス氏は、ザギトワの振付けを担当するダニイル・グレイヘンガウス氏から連絡があったと明らかにした。

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ゴメス氏がインスタグラムのストーリーズで語ったところ、グレイヘンガウス氏は盗用を謝罪した。

２３日、ゴメス氏は振付けが盗用されたと訴え、比較のためザギトワの演技と自身の作品の映像を添付した。

グレイヘンガウス氏は、一部の動きを許可なく用いたことを認め、謝罪する内容をインスタグラムに投稿した。

「振付けにある一部の動きを許可なく用いたことについて、ジョジョ・ゴメスに謝罪したい。ユーチューブで見かけ、とても気に入ったのが理由だ」

「ジョジョ・ゴメス、あなたは素晴らしく、いつか一緒に氷上で何かできることを願っています。ロシアにあなたを将来します。全て私持ちです」

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