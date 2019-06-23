ザギトワの振付け師、盗用認め謝罪　考案者をロシアに招待

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ゴメス氏がインスタグラムのストーリーズで語ったところ、グレイヘンガウス氏は盗用を謝罪した。
２３日、ゴメス氏は振付けが盗用されたと訴え、比較のためザギトワの演技と自身の作品の映像を添付した。
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Happy birthday my muse🥳🎉. Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду😊 Новая показательная программа : Billie Eilish - bad guy💥. I want to give my apologize to @jojogomezxo that I didn’t asked her about using some moves of her choreography, because I watched it on YouTube and I really liked it and show it to Alina and we started this program with this moves! So @jojogomezxo you are amazing and I hope in future we will make something on ice together! I’ll invite you in Russia, everything I’ll take on my own. #jojogomez #figureskating #teamtutberidze #alinazagitova #gleikhengauz #choreographer #happybirthday #billieeilish
グレイヘンガウス氏は、一部の動きを許可なく用いたことを認め、謝罪する内容をインスタグラムに投稿した。
「振付けにある一部の動きを許可なく用いたことについて、ジョジョ・ゴメスに謝罪したい。ユーチューブで見かけ、とても気に入ったのが理由だ」
「ジョジョ・ゴメス、あなたは素晴らしく、いつか一緒に氷上で何かできることを願っています。ロシアにあなたを将来します。全て私持ちです」
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