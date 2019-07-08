登録
01:19 2019年07月09日
    検索

    ソチ五輪団体戦金メダル　アイスダンスのボブロワが引退宣言

    © Sputnik / Vladimir Pesnya © Sputnik / Ramil Sytdikov
    1 / 2
    フィギュア特集
    短縮 ＵＲＬ
    0 0 0

    ソチ五輪団体戦金メダリストで、フィギュアスケートのアイスダンスでドミトリー・ソロヴィエフとペアを組んでいたエカテリーナ・ボブロワ（２９）が８日、引退を宣言した。

    「友達のみなさん、ファンの方々、フィギュアスケートの愛好家の人たちへ。たくさんの質問が寄せられるので、公式的な声明を出すことにしました。私は自分のスポーツ人生に幕を閉じることにしました。そうしながら、心には何の悔いもなく、喜びを感じています。」ボブロワは自身のインスタグラムにこう記した。

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастлива мама🤱🏻 Ну и куда же без фигурного катания?! 🙈 Мы с @dmitry_solovyev продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами 🙌 Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил. До последнего. Ваша Екатерина Боброва ❤ . #ВсегдаВаша #ЕкатеринаБоброва #ДоСкорыхВстреч #БоброваСоловьев #BobrovaSoloviev #фигурноекатание #figureskating #ЖизньПродложается #ТолькоВперед #DontWorryBeHappy

    Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova)

    ボブロワはロシア選手権で７度の輝かしい優勝を飾ったほか、欧州選手権、2014年ソチ五輪団体戦でそれぞれ金メダルを、また2018年の平昌五輪の団体戦では銀メダルを獲得している。

    2014年のソチ五輪ではボブロワの演技がロシア団体戦に初の金メダルをもたらした。

    ボブロワは2016年、欧州選手権のドーピング検査でメルドニウムが検出されたため、出場停止処分を受け、調査が開始された。

    エカテリーナ・ボブロワ／ドミトリー・ソロビエフ組（アイスダンス）
    © Sputnik / Vladimir Pesnya
    平昌五輪でメダルを獲得したロシア人女性フィギュアスケート選手、素晴らしい環境で練習するため日本へ
    １か月後、国際スケート連盟はメルドニウムの量が微量であったことと、体外排出に長期間を要することを理由に、ボブロワの出場停止処分を取り消した。

    平昌五輪にはボブロワはフィギュアスケート団体の団長として参加した。

    ボブロワ、ソロヴィヨフ組はショート、フリーの両プログラムでそれぞれ３位を占めたものの、総合点で銀メダルを獲得した。

    引退後、ボブロワはソロヴィヨフとペアでアイスショーに出演する予定。

    ボブロワはスポーツ人生でも目覚ましい活躍を果たしたが、彼女が誇ることができるのはそれだけではない。先日、ボブロワは男の子を出産し、幸せな母親となった。

    ​​​このほかのフュギュアスケートに関するニュース、写真、インタビュー等はスプートニクの特設ページをご覧ください。

    タグ
    ロシア, フィギュアスケート, スポーツ
    コメント・ガイドディスカッション
    Facebook経由でコメントスプートニク経由でコメント
    • コメント
    新着ニュース
    ニュース一覧
    ニュース一覧
    おすすめ
    マルチメディア
    ビーチサッカー　ブラジル、リオデジャネイロ
    今週のベストショット　６月２９日－７月５日
    今週の５大ニュース
    今週の５大ニュース　６月２９日－７月５日
    2018年度世界の軍事費支出
    2018年度世界の軍事費支出
    登録
    captcha
    ログイン秘密保持規約
    下記の「登録」ボタンをクリックすると、貴殿の個人情報の処理と、個人情報保護方針への貴殿の同意が確認されたことになります。
    パスワードの復元
    captcha
    ログイン秘密保持規約
    登録
    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っていますか？
    はいいいえ
    登録
    avatar

    ようこそ

    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っていません
    登録パスワードをお忘れですか？秘密保持規約
    登録
    avatar

    ようこそ

    ログイン
    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っています
    プロフィールを削除
    jp.sputniknews.comからプロフィールを削除されますか？
    はいいいえ
    プロフィールが削除されました。プロフィールの再現は削除後３０日以内であれば、登録の際のこちらからの送信メールにあるアドレスから可能です。
    閉じる
    Votre message a été envoyé!
    コメント・ガイド
    ソーシャルネットワーク上のユーザーアカウントを通じてスプートニクのサイトでユーザー登録および認証を受けたという事実は、本規約に同意したことを意味する。

    ユーザーは自らの振舞が国内法および国際法に違反しないようにしなければならない。ユーザーは議論の他の参加者、また読者や、当該記事の題材となっている人物に対し尊敬をもって発言しなければならない。

    サイト運営者は記事の基本的内容に用いられている言語とは異なる言語でなされたコメントを削除できる。

    sputniknews.comの全言語バージョンで、ユーザーが行ったコメントの編集が行われる可能性がある。

    以下に該当するユーザーのコメントは削除される。

    • 記事のテーマにそぐわないもの
    • 憎悪を煽り立て、人種・民族・性・信教・社会的差別を助長し、少数者の権利を迫害するもの
    • 未成年の権利を侵害し、倫理的損害等、何らかの形態の損害を未成年に与えるもの
    • 過激主義、テロリズムを内容に含み、または、何らかの非合法活動を教唆するもの
    • 他のユーザー、個人ないし法人に対する中傷や脅迫を含み、その名誉や尊厳を傷つけ、または社会的評判を貶めるもの
    • スプートニクを中傷し、または貶める発言
    • プライバシーや通信の秘密を侵し、第三者の個人情報をその人の許可なく拡散させるもの
    • 動物への虐待・暴力シーンを描写し、またはそうしたページへのリンクを張ること
    • 自殺の方法に関する情報を含み、または自殺を教唆するもの
    • 商業的目的を持った発言、適切でない広告、違法な政治的宣伝または、そうした情報を含む別のサイトへのリンクを含むもの
    • 第三者の商品またはサービスを、しかるべき許可なしに宣伝するもの
    • 侮辱的ないし冒涜的表現およびその派生的表現、またはそれら表現を匂わせる字句の使用
    • スパムを含み、スパムの拡散やメッセージの大量配信サービスおよびインターネットビジネスのための素材を宣伝するもの
    • 麻薬・向精神薬の使用を宣伝し、その作成法や使用法に関する情報を含むもの
    • ウィルスなど有害ソフトウェアへのリンクを含むもの
    • そのコメントが、同一または類似の内容を持つ大量のコメントを投下する行動の一環をなす場合（フラッシュモブ）
    • 内容の稀薄な、または意味の把握が困難ないし不可能なメッセージを大量に投稿した場合（フラッド）
    • インターネット上のエチケットを乱し、攻撃的、侮辱的、冒涜的振舞を見せた場合（トローリング）
    • テキストの全体または大部分が大文字で又は空白無しで書かれるなど、言語に対する尊敬を欠く場合
    サイト運営者は、ユーザーがコメントの規則に違反した場合、または、ユーザーの振舞の中に違反の兆候が発見された場合に、事前の通告なしに、ユーザーのページへのアクセスをブロックし、又は、そのアカウントを削除する。

    ユーザーは、moderator.jp@sputniknews.comにメールを送り、自分のアカウントの復元、アクセス禁止の解除を申請することが出来る。

    手紙には次のことが示されていなければならない。

    • 件名は、「アカウントの復元／アクセス禁止解除」
    • ユーザーID
    • 上記規則への違反と認められ、アクセス禁止措置が取られる理由となった行動に対する説明
    モデレーターがアカウントの復元とアクセス禁止の解除が妥当であると判断した場合には、アカウントは復元され、アクセス禁止は解除される。

    再度の規則違反があり、再度のアクセス禁止が行われた場合には、アカウントは復元されず、アクセス禁止は全面的なものとなる。

    モデレーター・チームと連絡を取りたい場合は、電子メールアドレスmoderator.jp@sputniknews.comまで。
    ログイン
    登録パスワードをお忘れですか？秘密保持規約
    ＯＫ