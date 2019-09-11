プルシェンコ氏、「若いフィギュアスケーターへのコーチのあらゆる暴力に断固反対」

プルシェンコ氏は特に、子どものフィギュアスケーターへのコーチのあらゆる暴力に断固反対していることを強調した。
プルシェンコ氏は、コーチの課題は子供たちにスポーツとフィギュアスケートへの愛を植えつけることだと考えている。
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К малышам-спортсменам нужен особый подход!Я всегда говорил,говорю и буду говорить об этом!Мы несём ответственность не только перед родителями,но самое главное перед маленькими детьми!Наша задача прививать у детей в таком возрасте любовь к спорту и фигурному катанию !Ребёнок должен с большим желанием кататься,скучать по льду,любить лёд и уважать и любить своих тренеров,а не бояться их.Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале ,будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребёнка !В моей Академии @angelsofplushenko категорически запрещены подобные действия!В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!
プルシェンコ氏はインスタグラムに「子どもは滑る、リンクを恋しがる、リンクを愛する、そして自分のコーチたちを恐れるのではなく、尊敬し愛するという大きな望みを持っているべきだ」と投稿した。
プルシェンコ氏によると、エンジェルズ・オブ・プルシェンコ」ではそのような行為が固く禁止されている。
プルシェンコ氏は「近いうちにも、これを焦眉の問題として提起するつもりだ！」と伝えた。
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