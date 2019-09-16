羽生選手とシェルバコワ選手の輝かしい勝利　フィギュアスケートニュース

9月14日、フィギュアスケートの複数の試合が終了した。ジュニアグランプリシリーズ（開催地ロシア）、「チャレンジャー」シリーズのオータムクラシックインターナショナル（同カナダ）、ロンバルディア杯（同イタリア）だ。

ロシア・チェリャビンスクのジュニアグランプリシリーズ

ロシア選手は全種目で表彰台をほぼ独占。唯一の例外はアイスダンスの3位で、カナダのナディア・バシンスカ＆ピーター・ボーモント組が入った。

女子シングル優勝は、エテリ・トゥトベリーゼコーチの指導を受けるカミラ・ワリエワ選手。合計221.95点だった。

​2位はクセニヤ・シニツィナ選手（合計204.25点）、3位はビクトリア・ワシリエワ選手（同198.79点）。男子シングルはピョートル・グメンニク選手（同222.14点）が優勝、2位はアルトゥール・ダニエリャン選手（同221.93点）、3位はイリヤ・ヤヤブロコフ選手（同207.68点）だった。

ロンバルディア杯

「チャレンジャー」シリーズ、伊のロンバルディア杯で優勝したのはロシアのアンナ・シェルバコワ選手（合計218.20点）。

ショートプログラム終了後トップに立っていたエリザベータ・トゥクタミシェワ選手は2位だった（同214.38点）。3位には韓国のユ・ヨン選手（同200.89点）が入った。

Елизавета Туктамышева @TuktikLiza заняла второе место 🥈 на турнире серии Челленджер Lombardia Trophy в Италии👍🏻#УдмуртияТерриторияСпорта pic.twitter.com/h0VgZAoQhQ — Александр Бречалов (@brechalov) September 15, 2019

​ オータムクラシックインターナショナル

カナダのオンタリオ州で行われた「チャレンジャー」シリーズ、オータムクラシックインターナショナルでは、男女シングルともに優勝を手にしたのは日本選手だった。男子の優勝は五輪二連覇の羽生結弦選手（計279.05点）、女子の1位は紀平梨花選手（同224.16点）。

Sportsmanship from Keegan Messing at the Autumn Classic ⛸️.



During the medal ceremony, the Canadian unfurled the Japanese flag for winner Yuzuru Hanyu to face throughout his national anthem.



Recap from the #ACI19 men’s final: https://t.co/CzKZypDTnl@SkateCanada pic.twitter.com/FNJHvyMOON — Olympic Channel (@olympicchannel) September 15, 2019

ロシアのエフゲニア・メドベージェワ選手は2位だった（同217.43点）。