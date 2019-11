新ナンバーは米国歌手ビリー・アイリッシュの曲『I dont wanna be you you anymore』。スプートニクはすでにこの曲とメドベージェワ選手との複雑な関係について紹介している。

エフゲニア・メドベージェワ選手はGPシリーズ第5戦2019年ロステレコム杯に出場予定。同大会は11月15日から17日にかけてモスクワで開催される。

関連記事