フィギュアスケート全日本選手権：第1日目の結果【写真】

女子シングルでは、ショートプログラムで73.98ポイントを得た紀平梨花選手が現在1位。第2位には70.11ポイントで宮原 知子選手、3位は69.95ポイントの坂本花織選手が占めた。
SP1位 紀平73.98 2位宮原70.11 3位坂本69.95— ある保護者Ⅱ (@o_endan4_sabu) December 19, 2019
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ペアと女子シングルのフリー演技は21日の土曜日に行われる。
【 #全日本選手権 女子SP】#紀平梨花#フィギュアスケート #figureskate— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) December 19, 2019
(写真：坂本清) pic.twitter.com/d5HedSeuDX
ペアでは、ショートプログラムで三浦璃来選手と木原龍一選手の組が53.95ポイントを獲得した。
Results of the Pairs Short Program at #全日本フィギュア— In The Loop (@InTheLoPodcast) December 19, 2019
1. #RikuMiura/#RyuichiKihara - SP: 53.95 pic.twitter.com/8DPuW9w8Nm
20日にはアイスダンスのショートダンスと男子シングルのショートプログラムが行われる。
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