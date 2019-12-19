フィギュアスケート全日本選手権：第1日目の結果【写真】

女子シングルでは、ショートプログラムで73.98ポイントを得た紀平梨花選手が現在1位。第2位には70.11ポイントで宮原 知子選手、3位は69.95ポイントの坂本花織選手が占めた。

ペアと女子シングルのフリー演技は21日の土曜日に行われる。

ペアでは、ショートプログラムで三浦璃来選手と木原龍一選手の組が53.95ポイントを獲得した。

20日にはアイスダンスのショートダンスと男子シングルのショートプログラムが行われる。

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