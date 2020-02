四大陸・男子　羽生選手が優勝　総合299.42点

Final results of the Men's competition at #4ContsFigure



🥇#YuzuruHanyu (JPN) - FS: 187.60, Total: 299.42

🥈#JasonBrown (USA) - FS: 180.11, Total: 274.82

🥉#YumaKagiyama (JPN) - FS: 179.00, Total: 270.61 pic.twitter.com/PDUckBWZ10