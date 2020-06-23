フィギュア「 ISU スケーティングアワード」授賞式　7月11日にオンラインで

アワードは次の7部門から選手、コーチ、振付師に授与される：最優秀選手賞、最優秀衣装賞、エンターテイメント賞、最優秀新人賞、最優秀振付賞、最優秀コーチ賞、特別功労賞。
The ISU Skating Awards are HERE!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) June 22, 2020
In this uncertain time, it's more important than ever to come together to honor our athletes, coaches & choreographers.
Watch LIVE at 16:00 CEST on Saturday July 11, 2020 as we celebrate the best of Figure Skating.
👉 https://t.co/D8BtAcTdDk pic.twitter.com/EaqpVxM3L9
2019年12月から2020年2月10日まで行われたオンライン投票により各部門3名の最終候補者を決定。最終候補者リストについては近々発表されるという。受賞者は審査団員によって決定される。
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