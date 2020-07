ビデオに写っているのはザギトワを撮影しているカメラ。それを通してザギトワにどう動くかのコマンドが出されているのがわかるが、それ以上の説明はない。

ここ数か月、ザギトワはCMに頻繁に出演している。先週もアンバサダーを務めているスポーツウエア・メーカー「プーマ」の新コレクションの写真撮影が行われていた。また資生堂のグローバルプレステージブランド「SHISEIDO」のグローバルキャンペーン「With One Another. Without Limits. Our Future Is Beautiful. 超えていこう。明日はもっと美しい。」の広告にも他の3人のアンバサダーとともに目を見張る鮮やかな姿で登場している。

先日はザギトワ自身がスタジオ撮影でのダンス動画を公開。その自由奔放なダンスにファンが大いに喜んだ。