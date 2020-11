コストルナヤのフリー新プログラム、一部が公開

練習でコストルナヤはジャンプの連続技を2回、単独のトリプルルッツを1回見事に決めている。

コストルナヤは今シーズン、まだ大会には出馬しておらず、新しいプログラムを公には披露していない。これより前、プログラムには米映画『ノクターナル・アニマルズ』からウェイワード・シスターズ、『ウォリスとエドワード 英国王冠をかけた恋』から「Dance for Me Wallis 」、『ロミオとジュリエット』から「The Cheek of Night 」と3つの曲のフラグメントが用いられることは明らかにされている。

コストルナヤにとって今季、最初に出場するのが11月8-12日にカザンで行われるロシア杯第4戦になる。

