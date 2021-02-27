ロシアカップファイナル男子SP　首位はセメネンコ

セメネンコの得点は94.95点。2位はアンドレイ・モザリョフ（93．83）、3位はピョートル・グメンニク（88．09）。
エフゲニー セメネンコ(Evgeni Semenenko)— 流星 (@2B12FxaEvT8G6pl) February 27, 2021
Семененко, Евгений Станиславович SP pic.twitter.com/5VtPqvr2pD
男子シングルのフリースケーティング（FS）は28日に行われる。
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フィギュアスケートのロシアカップファイナル2021は27日、モスクワで男子 シングルのショートプログラム（SP）が行われ、エフゲニー・セメネンコがトップに立った。
セメネンコの得点は94.95点。2位はアンドレイ・モザリョフ（93．83）、3位はピョートル・グメンニク（88．09）。
エフゲニー セメネンコ(Evgeni Semenenko)— 流星 (@2B12FxaEvT8G6pl) February 27, 2021
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男子シングルのフリースケーティング（FS）は28日に行われる。
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