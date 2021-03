ロシアフィギュア　トゥクタミシェワ　世界選手権代表入りにゲーム台詞

トゥクタミシェワ選手はロシア杯決勝の最終順位は4位だったが、世界選手権出場資格年齢を満たす選手の中では1位。すでに国内選手権で優勝したアンナ・シェルバコワ選手(16)は代表内定済み、また同3位だったアレクサンドラ・トルソワ選手(16)も代表入りを決めた。

トゥクタミシェワ選手はインスタに "Oh, shit, here we go again" と気持ちを綴った。

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

同選手は2015年の世界選手権女王。今年の世界選手権はストックホルムで3月22日から28日に開催予定。トゥクタミシェワ選手自身は世界選手権でどれくらいの成績が出せると考えているのだろうか。スプートニクの特集をお読みください。

