フィギュア世界選手権ペア　ミーシナ／ガリャモフ組が逆転優勝

ストックホルムで開催中のフィギュアスケート世界選手権ペアで、ロシアのアナスタシヤ・ミーシナ／アレクサンドル・ガリャモフ組がショートプログラム3位から巻き返し、金メダルを獲得した。

ショートプログラム（SP）で3位につけたミーシナ／ガリャモフ組は、フリースケーティング（FP）で151.80点を獲得し、合計227.59点で優勝した。2位は二度の世界選手権覇者である中国の隋／韓組（225.71点）。3位はSPで首位に立ったロシアのボイコワ／コズロフスキー組（217.63）。

ДАААААА!!!!! Золото!!!! 🇷🇺😭👏🏻



Дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира 🥇



Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронза 🥉



Фантастические выступления! Спасибо, ребята! 😍



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​また、ロシアから出場したエフゲニア・タラソワ／ウラジミール・モロゾフ組も4位に入った（212.76点）。

19歳のミーシナと21歳のガリャモフは、世界選手権初出場。

ミーシナは記者会見で「得点を見て驚いた。嬉しかったが、あまりに予想外だったので、何が起こったのかまだよくわからない」と語った。

また、ガリャモフは「とても楽しかったし、とてもいい出来だった。練習が実を結んだ」と述べた。

今回の結果を受け、フィギュアスケート・ペアのロシア代表チームは2022年北京五輪の出場枠3枠を確保した。

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