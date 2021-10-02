フィギュア　アカチエワが4回転を3度決め、ジュニアGPシリーズ優勝

1日に行われたフリープログラムで、アカチエワ選手は合計225.64ポイントを獲得。フリープログラムで、アカチエワ選手はトリプルアクセル、4回転＋3回転トウループ、4回転サルコウ、4回転トウループ＋オイラー＋3回転サルコウを決めた。
🇷🇺 Sofia Akateva - 4S (+0.65 GOE) (JGP Baltic Cup Free Skate) pic.twitter.com/iQWbVPmng7— Anything GOEs (@AnythingGOE) October 1, 2021
🇷🇺 Sofia Akateva - 4T+1Eu+3S (+0.16 GOE) (JGP Baltic Cup Free Skate) pic.twitter.com/BPe2IymVV9— Anything GOEs (@AnythingGOE) October 1, 2021
アカチエワ選手は、ロシア・クラスノヤルスク市で開催されたジュニア・グランプリシリーズの大会でも優勝しており、12月に大阪で開催予定のジュニア・グランプリファイナル出場権を獲得した。
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