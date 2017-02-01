トルコ、イスタンブールの病院で武装した患者が人質とって立てこもり、自殺を脅迫　【動画】

人質をとってたてこもっているのは病院に通う患者で警察職員。
トルコのマスコミ各社は人質となっているのは病院の職員と報じている。人質の正確な数は今のところ不明。
İstanbul haberleri — Cerrahpaşa'da rehin alınanlar serbest bırakıldı: @YouTube aracılığıyla https://t.co/wIMG80ovuS— Ulusal Video (@Ulusal_Video) 1 февраля 2017 г.
SICAK GELİŞME! Cerrahpaşa'da psikiyatrik tedavi gören bir polis memuru intihar girişiminde bulunarak kendini odaya kilitledi pic.twitter.com/pc0AXkjLlV— Habertürk TV (@HaberturkTV) 1 февраля 2017 г.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tedavi gören bir hasta, içeride bulunan doktorları rehin aldı. Olay yerinden ilk görüntüler: pic.twitter.com/aJM0s5a7He— Haberler (@Haberler) 1 февраля 2017 г.
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