ルーブル美術館前のショッピングモールで軍人が発砲　不審者からの襲撃を受け【動画、写真】

Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN — VoiceB0xx (@voiceb0xx) 3 февраля 2017 г.

パリ中心部のルーブル美術館前でｍショッピングモール前で警備に立つ軍人に不審者が攻撃を仕掛けたため、軍人が発砲した。３日、ラジオ「ＲＬＴ」が報じた。

報道によれば、攻撃を仕掛けた不審者はトランクを持ってルーブル美術館に潜入しようとした。不審者は発砲によって重傷を負っている。

Tourists told to sit on ground in locked halls inside the #Louvre pic.twitter.com/Ux1PTh4gbs — Wang Feng (@ulywang) 3 февраля 2017 г.

襲撃した不審者は軍人とのもみ合いで「アラー・アクバル（神は偉大なり）」と叫んだ。現場に現れたパリ市警のミシェル・カド署長が明らかにした。