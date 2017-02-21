ストックホルムで騒乱　警察官発砲も　【写真・動画】

人々が、警官隊に投石したため、警官側はそれに対し、警告発砲した。そのため警官らは、男性を拘束し現場を離れることができた。

しかし2時間後、郊外の地区の別の場所で、新たな騒乱が始まり、その中で、数台の車が放火された。

消防隊は今のところ、消火作業に着手できないでいる。駆け付けた消防隊の責任者チャールズ・オグレン氏は「我々にも投石がなされ、現場を離れざるを得なかった。追加の警官隊を派遣するよう要請した」と述べている。

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