ストックホルムで騒乱　警察官発砲も　【写真・動画】

人々が、警官隊に投石したため、警官側はそれに対し、警告発砲した。そのため警官らは、男性を拘束し現場を離れることができた。
しかし2時間後、郊外の地区の別の場所で、新たな騒乱が始まり、その中で、数台の車が放火された。
消防隊は今のところ、消火作業に着手できないでいる。駆け付けた消防隊の責任者チャールズ・オグレン氏は「我々にも投石がなされ、現場を離れざるを得なかった。追加の警官隊を派遣するよう要請した」と述べている。
Dramatiske opptøyer i Stockholm – politiet løsnet varselskudd — VG https://t.co/tAWNBCPeWJ #nyheter pic.twitter.com/LyisgQfAos— News JS Norge (@newsjsNO) 21 февраля 2017 г.
— Tennessee (@TEN_GOP) 21 февраля 2017 г.
Large-scale riots in migrant suburb of Sweden's capital Stockholm. Police fires warning shots, tense situation. https://t.co/TaAQCZGzrg pic.twitter.com/yKsrKjfpPR— Voice of Europe (@V_of_Europe) 20 февраля 2017 г.
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