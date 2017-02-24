パリでデモ隊が警察を攻撃　【動画・写真】

先に伝えられたところによると、デモ隊は、警察から暴行を受けたテオという名の男性への支持の印として、パリの学校およそ１０校を封鎖した。
Ils ne demandent pas Justice mais Vengeance..L'affaire #Theo n'est qu'un Prétexte pour exprimer leur haine des autorités et de la France🇫🇷 pic.twitter.com/KBcueHBU8o— GنCøhen🇫🇷🗽🇮🇱 (@Jackeraser2) 23 февраля 2017 г.
ＡＦＰ通信によると、デモ隊は警察のバリケードを撤去しようとしたため、警察は催涙ガスを使用した。またデモ隊の中には警官に石を投げつけた人たちもいたという。
最新情報によると、学校１６校が完全に封鎖され、約１２校が部分的に封鎖されたという。
Projectiles et grenades lacrymogènes à #Paris: le nouveau "rassemblement #Theo" dégénère https://t.co/bYFfvYvesF pic.twitter.com/5WEnbDwiMQ— RT France (@RTenfrancais) 23 февраля 2017 г.
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