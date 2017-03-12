ルールなき戦い。MMAの試合がファンの大乱闘に発展【動画】

ダゲスタン人のアジズ・ジュマニヤゾフ選手とロシア人のウラジーミル・ミネエフ選手の試合終了後にジュマニヤゾフ選手がミネエフ選手の足を攻撃、これを受けてミネエフ選手はジュマニヤゾフ選手の頭を殴った。
そして観客がリングに乱入し、乱闘となった。事態が収まった後、２人の選手は互いに詫びて握手をした。
なおマネエフ選手はその後インスタグラムに、遠征試合は成功し、乱闘はダゲスタンの住民に対するポジティブな感情に影響を及ぼさなかったと書き込んだ。
Сегодня был яркий и замечательный день! Наша команда в составе клуба Академия ММА Махачкала приняла участие в Чемпионате Дагестана по смешанному боевому единоборству. Чемпионат Дагестана по любому единоборству в принципе —это очень серьезный по уровню конкуренции турнир. В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом.
先に、世界的に知られているロシアのフョードル・エメリヤーエンコ選手が、有名になりすぎて最近とても疲れたと語った。
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