サンクトペテルブルクテロの死者には近接格闘術ロシアチャンピオンも

© Sputnik/ Alexandr Polegenko サンクトペテルブルク地下鉄テロ 死者の名前が次第に明らかに 外国人も4人負傷

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月曜日、ペトロフ氏が最後に連絡を取ったのは14時ころ、地下鉄に降りる前。14人の命を奪った爆発が起きたルートを移動していた。テロの後2日間、ペトロフ氏は行方不明となっていたが、5日には死亡が明らかになった。

格闘クラブ「Warrior Fight Club」はSNSで、「残念ながら、最悪の危惧が当たってしまいました。地下鉄の爆発の際、我々の友人であり素晴らしいコーチ、そして同僚であるペトロフ・デニス・ロマノヴィチ氏が死去しました」と発表した。

В трагедии в петербургском метрополитене погиб Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров https://t.co/FnE9iHMS1Q # pic.twitter.com/3IMQECL9C3 — Марина (@mvtmvt6) 5 апреля 2017 г.