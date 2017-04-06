サンクトペテルブルクテロの死者には近接格闘術ロシアチャンピオンも

スプートニク日本
© Sputnik/ Alexandr Polegenko
月曜日、ペトロフ氏が最後に連絡を取ったのは14時ころ、地下鉄に降りる前。14人の命を奪った爆発が起きたルートを移動していた。テロの後2日間、ペトロフ氏は行方不明となっていたが、5日には死亡が明らかになった。
格闘クラブ「Warrior Fight Club」はSNSで、「残念ながら、最悪の危惧が当たってしまいました。地下鉄の爆発の際、我々の友人であり素晴らしいコーチ、そして同僚であるペトロフ・デニス・ロマノヴィチ氏が死去しました」と発表した。
В трагедии в петербургском метрополитене погиб Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров https://t.co/FnE9iHMS1Q # pic.twitter.com/3IMQECL9C3— Марина (@mvtmvt6) 5 апреля 2017 г.
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб чемпион России по рукопашному бою Денис Петров https://t.co/xXGRcuS76v pic.twitter.com/eX7QACTEF1— Новости Крыма (@krymkomtv) 5 апреля 2017 г.
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)