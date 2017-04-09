エジプト・アレクサンドリアのサン・マルコ教会でも爆発

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エジプトのマスコミ報道によれば、爆発は、教会入り口でテロリストが自爆したことによるもので、教会の中では祝祭日の礼拝が行われていた。
قناة مصرية عن مسؤول كنسي: #البابا_تواضروس لم يصب بأذى في تفجير #الكنيسة_المرقسية بـ #الاسكندرية..و انتحاري فجر نفسه أمام الكنيسة. pic.twitter.com/GyuC77ogbO— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) 9 апреля 2017 г.
عاجل| سكرتير "#تواضروس": انتحاري فجر نفسه أمام #الكنيسة_المرقسية بـ #الإسكندرية أثناء تواجد البابا#طنطا #كنيسة_مارجرجس #انفجار_كنيسة_طنطا pic.twitter.com/eZVkTqIZ1G
— Dotmsr دوت مصر (@Dotmsr) 9 апреля 2017 г.
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答える | 0 | 編集する | カットする 中東和平に関与するエジプトはロシア寄りで、シシ大統領とプーチン大統領は「（悪魔を撃退する）銀の弾丸と銃」を贈りあった同志ですから、CIAテロリストのターゲットになるもの当然ですね。。
junobejp