スプートニク日本

デモ隊はパリ北部の郊外のオーベルヴィリエ を出発し、首都までを行進し、ル・ペン氏が仏国民および移民の基本的人権と自由権を脅かしていると非難した。

デモ隊は警官に向かって火炎瓶を投下したため、警察側もこれに催涙ガスで応酬した。



Tear gas deployed as clashes erupt at anti #LePen protest in #Paris — ruptly pic.twitter.com/HSVJbEgsZ1

— Vocal Europe (@thevocaleurope) 16 апреля 2017 г.

仏大統領選挙の投票日は2段階にわたって行われ、最初が4月23日に、第2回投票は5月7日に予定されている。

国民戦線は仏の右派政党で保守的価値観を押し出し、移民を制限し、欧州統合に反対を唱えている。