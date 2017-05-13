パキスタン　「ダーイシュ（ＩＳ）」の自爆テロで２５人死亡　【動画・写真】

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パキスタン南西部バルチスタン州のマストゥング地区で１２日、上院副議長が乗った車列のそばで爆発があった。地元病院当局によると、少なくとも２５人が死亡、副議長を含む３５人が負傷した。
#Mastung: "I am alive, Allah has saved my life,it was a sudden blast, broken pieces of the windscreen hit me, I'm injured but safe": Haideri pic.twitter.com/I8jdgyOuU5— Dunya News (@DunyaNews) 12 мая 2017 г.
Pakistan bombing kills 25, #ISIS claims responsibility https://t.co/2xm4kEQQad pic.twitter.com/qjaJE11rZB— RT (@RT_com) 12 мая 2017 г.
共同通信によると、地元警察は爆発が自爆テロとみられる。「ダーイシュ（ＩＳ）」が犯行声明を出した。同州では中央政府に反発し独立を目指す武装集団も活動している。
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