トリノのパブリックビューイング会場でサッカーファン将棋倒し　1500人負傷【動画】

スプートニク日本
なお英ウェールズのカーディフで行われた決勝では、ＦＷロナルドが２ゴールを挙げ、レアル・マドリード（スペイン）が４－１でユベントス（イタリア）に快勝した。
トリノの広場では、ほぼ2万人もの人々が、大画面でこの試合を観戦していた。
いくつかの情報によれば、レアルが3点目を入れた後、広場で数発の爆竹が鳴り、人々はパニックとなり、逃げまどう人の間で将棋倒しが起きた。当初負傷者は、200人程度とみられたが、その後増えた。
200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.
ただ「爆竹」は、今回の悲劇の原因を説明する一つの説に過ぎず、歩道に金属製の柵が倒れた事が主な原因だと見る向きもある。
Estampida de los hinchas de Juventus de la Plaza San Carlos de Turín:#ForzaJuve #Juventus #UCL #Torino— Guille Fernandez🇺🇾 (@GuilleZNK) 3 июня 2017 г.
pic.twitter.com/qqrM2slYX2
先の報道によると、オランダ・アムステルダムで行われたサッカー、PSVアイントホーフェンとアヤックス・アムステルダムの試合で、アイントホーフェンのファンが発煙筒を用いた結果、観客席が真っ黒な黒煙に包まれた。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)