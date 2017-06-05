トリノのパブリックビューイング会場でサッカーファン将棋倒し　1500人負傷【動画】

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なお英ウェールズのカーディフで行われた決勝では、ＦＷロナルドが２ゴールを挙げ、レアル・マドリード（スペイン）が４－１でユベントス（イタリア）に快勝した。

トリノの広場では、ほぼ2万人もの人々が、大画面でこの試合を観戦していた。

いくつかの情報によれば、レアルが3点目を入れた後、広場で数発の爆竹が鳴り、人々はパニックとなり、逃げまどう人の間で将棋倒しが起きた。当初負傷者は、200人程度とみられたが、その後増えた。

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

​ただ「爆竹」は、今回の悲劇の原因を説明する一つの説に過ぎず、歩道に金属製の柵が倒れた事が主な原因だと見る向きもある。

​先の報道によると、オランダ・アムステルダムで行われたサッカー、PSVアイントホーフェンとアヤックス・アムステルダムの試合で、アイントホーフェンのファンが発煙筒を用いた結果、観客席が真っ黒な黒煙に包まれた。