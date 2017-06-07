イラン議会の建物に人質　マスコミ

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イラン議会の建物で発砲があり、1人が死亡、3人が負傷した。通信社Tasnimが報じた。
なお通信社Mehrは、犠牲者は8人と報じている。
7日午前、イラン議会で何者かが発砲した。
VIDEO Iran Parliament shooting #IranParliament #Tehran #Iran pic.twitter.com/zzpMRKZ4sm— IranTube (@IranTube) 7 июня 2017 г.
Tasnimによると、襲撃者は3人で、拳銃やカラシニコフ自動小銃で武装している。イラン議会襲撃者の1人は自爆の用意があり、現在、治安部隊に包囲されている。通信社Farsが報じた。
襲撃者の1人が、建物から出て発砲した。
#UPDATE— Mahdi Khodabakhsh (@khodabakhsh24) 7 июня 2017 г.
In another terrorist attack in #Tehran, 4 armed men attack #Iran Parliament
1 guard killed, at least 8 injured… pic.twitter.com/ewYc1tLeCA
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