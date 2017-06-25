英国ニューカッスル　祝日のイスラム教徒の群衆に自動車が突入　マスコミ情報【写真・動画】

スプートニク日本
発表では、乗用車はイスラム教徒の集団に突っ込み、これにより５人が負傷した模様。
事件がテロであった可能性は検討されていない。
市警の発表によれば、現在、４２歳の女性が容疑者として拘束されている。
Auto rijdt in op gezinnen nabij moskee in Newcastle — via @dreigingnl app! pic.twitter.com/MDLM7pb1ZT— Terreur Nieuws (@DreigingNL) 25 июня 2017 г.
Looks like another incident on Muslims gathered for Eid prayers, Westgate Road #Newcastle — Prayers for injured pic.twitter.com/8iTNnGZC3y— Dr Irfan Malik 🇬🇧 (@dr_irfanmalik) 25 июня 2017 г.
先の報道によると、今日、６月２５日、世界中のイスラム教徒はラマダーン（断食）の終了の日、「イード・アル＝フィトル 」を祝っている。
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