ドイツの高速道路A9のミュンヘン方面で事故　50人以上が負傷

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Bus brennt komplett aus – 17 Menschen vermisst via @welt https://t.co/lmOWUva2mb — Helmut Becker (@philfritzhelm) 3 июля 2017 г.

報道担当は、「現在、１７人の乗客の居場所の特定作業を進めている。彼らがどこにいるかが問題だが、炎上するバスの中で死亡した可能性もある」と述べた。１７人はドイツ人だという。

Extremwetterlage: Ab 37 Grad Celsius wird es für den Menschen gefährlich — WELT https://t.co/0DKYGIEYXq pic.twitter.com/3cubHA5A2K — MEDICOM Gesundheit (@MEDICOM1) 3 июля 2017 г.

観光バスはバイエルン州で起きた交通事故の結果、炎上した。バスが現地時間３日午前、高速道路A9でトラックと衝突して炎上。衝突の原因は今のところ不明。これまでの情報によると、バスには４６人の乗客と２人の運転手がいた。現場は封鎖され、救助隊と警察が作業している。