反Ｇ２０デモで警官７６人負傷　ドイツ【写真・動画】

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警察によると、デモ参加者は約１万２千人。現場で道路標識が倒されたり、周辺の商店の窓ガラスが割られたりし、車などが放火された。警官隊は暴徒化した参加者を拘束した。
WATCH LIVE: German police use water cannon at #G20 demonstration in Hamburg. https://t.co/Ik8y813ljr pic.twitter.com/JutLanTEqL— Reuters Top News (@Reuters) 6 июля 2017 г.
Police & protesters in violent clashes as Hamburg prepares to host #G20https://t.co/OdK8oju4ZG pic.twitter.com/5BNMTUS31K— BBC News (World) (@BBCWorld) 6 июля 2017 г.
警察は「露骨な暴力に衝撃を受けている」として、一般のデモ参加者や近所の住民にツイッターなどを通じて現場に近づかないよう呼び掛けた。
【#ドイツ】反G20デモ隊、警察と衝突 独ハンブルク— DatNews 一般 (@DatNews_Plus) 6 июля 2017 г.
【7月7日 AFP】ドイツ北部ハンブルク（Hamburg）で6日、同市で首脳会議を開催する主要20…https://t.co/M6uHRM4bUx pic.twitter.com/wkat0RNR5i
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