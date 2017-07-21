エーゲ海地震　２人死亡、７０人以上が負傷　【写真】

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コス島で２人が死亡、トルコのボドルムで７０人の市民が病院に治療を求めたという。
Землетрясение в Бодруме. Спим на улице. #earthquake #Turkey #Bodrum pic.twitter.com/4w3oQxd5f6— Sofya Nekrutova (@SofyaNekrutova) 21 июля 2017 г.
Στη λεωφόρο με τους φοίνικες στην #Kos. Επαναλαμβάνω, στην ΞΗΡΑ#seismos pic.twitter.com/Wr6Z1G4ZRc— Kostas Fryganiotis (@kwstasf) 21 июля 2017 г.
DETAILS: The 2 reported casualties took place on the Greek island of #Kos while #Rhodes was also impacted https://t.co/UEoQOupllb pic.twitter.com/X0ZUosW2b5
— Sputnik (@SputnikInt) 21 июля 2017 г.
Serious damage at #Kos #Greece after M6.7 #earthquake + small #Tsunami in #bodrum #Turkey— Ronaldo Wilbrink (@WXRonaldo) 21 июля 2017 г.
Via @FarkliBirBakis_ pic.twitter.com/Z36X1b3XiC
地震が記録されたのは、現地時間で００時３１分（日本時間で７時３１分）。震源はエーゲ海でトルコのボドルムから１０キロ、ギリシャのコス島から１６．２キロ、震源の深さは１０キロだった。その後マグニチュード５以上の地震が８回発生した。地震の影響で津波が観測された。
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