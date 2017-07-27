米国ユタ州で軽飛行機が墜落、死亡者４人【写真】

スプートニク日本
ロイター通信の報道によると、事件はソルトレイクシティから北方へ５５キロで起こった。死亡したのは、軽飛行機の乗客。地元当局によると、公道にいった人は負傷してない。
Four killed after small plane crashes on Interstate 15 in northern Utah, authorities say. https://t.co/Du6tObcpJo pic.twitter.com/B1HD2nWleO— ABC News (@ABC) 26 июля 2017 г.
Sad!!! Scarey!! 4 people died in a plane crash on I-15 in Riverdale,Utah today. pic.twitter.com/GUJajXkGRp— smudges (@midnytesmudges) 26 июля 2017 г.
NBCNC: Fatal plane crash in Riverdale, Utah. (image from KSL) @WVTM13 pic.twitter.com/09KaOt6HrL— Shannon (@ShannonWVTM13) 26 июля 2017 г.
GALLERY: See photos & video from the I-15 scene in #Utah where #planecrash happened. https://t.co/LT6edMEXyl #KUTV2News pic.twitter.com/v4m3H0BskF— KUTV 2News (@KUTV2News) 26 июля 2017 г.
先の報道によると、米国のカリフォルニア州に位置する国立公園の川で２４日、大阪市の出身者の死体が発見した。３３歳の女性はハイキングした際、誤って川へ転落した予想がある。
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