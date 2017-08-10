ケニアで衝突、少なくとも４人死亡　大統領選巡り緊張【動画・写真】

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共同通信によると、再選を目指すケニヤッタ大統領（５５）と野党連合の推すオディンガ元首相（７２）の事実上の一騎打ちで、劣勢が伝えられたオディンガ氏は集計作業で不正があったと主張し、緊張が高まっている。

This is a demo from past. IEBC reforms protests. Someone simply downloaded and activated it #kenyadecided #ElectionsKE2017 pic.twitter.com/gEUVHmOkPi — Kenya West© (@KinyanBoy) 9 августа 2017 г.

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ロイターが伝えられたところ、首都ナイロビで抗議者１人を警官が射殺。南東部では刃物を持った集団が集計会場を襲撃し１人を殺害、反撃した警官が襲撃者２人を射殺した。西部キスムでも警察がデモ隊に催涙ガスを放った。

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