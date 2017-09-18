日本列島を縦断した台風「タリム」　サハリンを襲う【写真】

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報道によると、サハリン州では台風の影響で１８日午前から停電が発生し、現在も続いている。
台風により大雨が降り、風速２０－２５m/sの非常に強い風が吹いている。
К Сахалину приближается тайфун «Талим». Экстренные службы переведены на усиленный режим работыhttps://t.co/IhuMXq9tRd#Сахалин #Талим pic.twitter.com/XxD8zy5Y1q— Пятый канал Новости (@5tv) 18 сентября 2017 г.
悪天候のためサハリンと本土をつなぐフェリーは天候が回復するとみられる９月２０日頃まで欠航。ユジノサハリンスクの空港でも、複数の便が欠航となった。
なお現在、台風は北東に進んでいる。
Метеоспутник заснял обрушившийся на Сахалин тайфун #Дальний_Восток #тайфун #Талим https://t.co/Ub2mw5ZUpz pic.twitter.com/dYK0QAvt0R— Gismeteo News (@GismeteoNews) 18 сентября 2017 г.
日本のマスコミによると、台風「タリム」は３連休の日本列島を縦断し、少なくとも１人が 死亡、４２人がけがをした。
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