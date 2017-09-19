ハリケーン「マリヤ」　最強の「カテゴリー５」に発達【動画】

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同センターのホームページによると、「マリヤ」の勢力は「極めて危険」となり、ハリケーンの強さを５段階で分類する「サファ・シンプソン・ハリケーン・ウィンド・スケール」の「カテゴリー５」に達した。
風速は２６０km/hで、最大瞬間風速はさらに強い。
#Maria is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h)- See the special advisory @ https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/1G6WMaaVEx— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 19 сентября 2017 г.
トランプ米大統領は、カリブ海の米領バージン諸島とプエルトリコに緊急事態を宣言した。
１８日夜、「マリヤ」はカリブ海の島国ドミニカ共和国を襲い、スケリット首相の自宅に深刻な被害をもたらした。
また目撃者によると、「マリヤ」の影響で、島の主要な病院の屋根も吹き飛んだという。 英国の植民地だったドミニカ共和国の人口は、７万３０００人。
Winds picking up in #Dominica ahead of approaching #HurricaneMaria winds of 130mph currently… source; RT pic.twitter.com/cwOOlq5FzH— ((((Hawks)))) (@rhollister57) 19 сентября 2017 г.
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