メキシコ地震による４４人が死亡＝事故救助隊長

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プエンテ氏は「現在のところ、４４人が死亡。モレロス州で４２人とメキシコシティで２人だ」とツイッターで投稿した。

メキシコ南部プエブラ市付近でマグニチュード７．１の地震が発生した。地震があったのは協定世界時間（UTC）１９日１８時１４分（日本時間２０日午前３時１４分）。震源地はプエブラ市から南東へ４９キロ。地震の深さは６０キロ。

震源地から８５３キロに離れている首都メキシコシティでも地震による建物が倒壊した。メキシコ・シティ国際空港は一時閉鎖された。住民はガス漏れについて伝えている。多数の道路は通行止めとなった。