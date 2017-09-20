メキシコ地震　学校建屋崩壊 　少なくとも３０人の児童が死亡【動画】

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地震発生時刻は世界標準時で１８時１４分、現地時間で午後１時過ぎ。
これより前、地元テレビ局Noticieros Televisionの報道では死者は児童２２人、成人２人とされていた。同局はツィッターの投稿で「Colegio Rebsamen学校の崩壊により、２２人の児童と２人の成人が死亡した」と被害状況を伝えていた。
#EnPunto 22 niños y dos adultos perdieron la vida ante colapso en Colegio Rebsamen https://t.co/2fESaaH0ii pic.twitter.com/QYlxyrfjPN— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 20 сентября 2017 г.
現地時間午後１時１４分、マグニチュード７．１の地震がメキシコ南部のプエブラ市付近で発生。強い揺れはメキシコシティでも感じられ、建物倒壊などの被害が報告されている。この地震による死亡者は、現時点では１４９人と確認されている。
地震の悲劇は３２年を経て、奇しくも同じ日に繰り返された。メキシコでは１９８５年の同日、９月２０日に大地震が発生しており、これによりおよそ１万人の死者が出ている。
Two children are pulled from the rubble by rescuers at Colegio Enrique Rebsamen, which partially collapsed after the earthquake in Mexico pic.twitter.com/SmNN9N16Mj— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 20 сентября 2017 г.
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