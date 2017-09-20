メキシコ地震　学校建屋崩壊 　少なくとも３０人の児童が死亡【動画】

メキシコシティ南部で１９日に発生したマグニチュード７．１の大地震で、首都メキシコシティで倒壊した校舎の下敷きとなって死亡した児童数が増え、３０人に達した。同国ヌニエ保健相が発表した。

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地震発生時刻は世界標準時で１８時１４分、現地時間で午後１時過ぎ。

これより前、地元テレビ局Noticieros Televisionの報道では死者は児童２２人、成人２人とされていた。同局はツィッターの投稿で「Colegio Rebsamen学校の崩壊により、２２人の児童と２人の成人が死亡した」と被害状況を伝えていた。

#EnPunto 22 niños y dos adultos perdieron la vida ante colapso en Colegio Rebsamen https://t.co/2fESaaH0ii pic.twitter.com/QYlxyrfjPN — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 20 сентября 2017 г.

現地時間午後１時１４分、マグニチュード７．１の地震がメキシコ南部のプエブラ市付近で発生。強い揺れはメキシコシティでも感じられ、建物倒壊などの被害が報告されている。この地震による死亡者は、現時点では１４９人と確認されている。

地震の悲劇は３２年を経て、奇しくも同じ日に繰り返された。メキシコでは１９８５年の同日、９月２０日に大地震が発生しており、これによりおよそ１万人の死者が出ている。