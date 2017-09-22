イスタンブール・アタテュルク空港で小型民間機が墜落　４人負傷【写真】

スプートニク日本
スプートニクが伝えたところによると、現時点で４人が負傷した。
パイロットが死亡した。
火災はすぐに鎖火された。空港は一時閉鎖された。
墜落の原因はまだ不明。
SON DAKİKA | Atatürk Havalimanı'nda şu an bazı iddialar mevcut.Duman sebebiyle limanda iniş ve kalkışlar tek pistten gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/H0Abmz0vEd— HavaSosyalMedya 🛫 (@HavaSosyalMedya) 21 сентября 2017 г.
Atatürk Havalimanı'ndaki kaza yerinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı https://t.co/ru0m8fdyce pic.twitter.com/5qQxYhaxG7— AirportHaber (@AirportHaber) 21 сентября 2017 г.
Atatürk Havalimanı'ndaki kazada 4 kişinin yaralı olduğu bildirildihttps://t.co/JhifuX6spw pic.twitter.com/951bw8P1VW— ABC Gazetesi (@abcgazete) 21 сентября 2017 г.
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