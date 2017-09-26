メキシコ地震　日本救助隊の活動終了

メキシコで発生した大地震で日本から現地に派遣されていた救助隊が活動を終了し、帰国する。在メキシコ日本大使館が２５日に発表した。

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© AFP 2017/ Ronaldo Schemidt 「開けて、まだ生きてるんです！」 メキシコ地震をどう生き延びたか、生存女性が語る

同大使館のツィッターには、救助隊団長の川崎敏秀氏（日本外務省国際緊急援助官）による「我々は救助活動を終了した。メキシコの住民および政府より多くの御礼の言葉を頂いたことに感謝申し上げたい」という挨拶が動画で掲載された。

川崎団長は動画の中で「友は災難の中でこそ真に似た者となる」と述べ、「メキシコに力を」と締めくくった。日本救助隊はメキシコ首都の崩壊した各区域で活動を行った。

メキシコ外務省では今回の地震による９人の外国人死者を発表した。犠牲者の内訳は、台湾籍５人、アルゼンチン籍、韓国籍、スペイン籍、パナマ籍の各１人。同省はまた国際社会による支援と団結に謝意を表した。支援を行った国は、ドイツ、アルゼンチン、カナダ、中国、コロンビア、米国、イスラエル、日本、ペルー、トルコ、ベネズエラ、バチカン市国、ロシアなど。

Palabras de agradecimiento y despedida por parte del Sr. Toshihide Kawasaki, líder del Equipo Japonés de Auxilio para Desastres pic.twitter.com/tDr36erSRa — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) 25 сентября 2017 г.

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