アサンジ氏、人権侵害でスペインをＥＵから除外するよう提言【写真】

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アサンジ氏は「親愛なるジャン＝クロード・ユンケル様、これが『人間の尊厳と自由と民主主義の尊重』ですか？第2条の明確な違反を理由に第７条を起動し、スペインのEU加盟資格を停止してください」と書き込んだ。

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

​欧州連合基本条約第２条によると、ＥＵは人間の尊厳と自由、民主主義、平等、法の支配、マイノリティに属する人の権利を含む人権の尊重の上に成り立つ。

先の報道によると、地元時間午前９時、スペイン北東部カタルーニャ州で独立を問う住民投票のための投票所が開いた。