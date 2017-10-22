１５年前、ロシア最悪のテロの１つが起きた【写真】

２００２年１０月２３日、モスクワで４０人からなる武装集団がドブロフカ劇場で観客を人質に取った。

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１０月２３日２１時１５分、３台のマイクロバスに乗ってきた武装した迷彩服の集団が建物に押し入った。その時劇場ではミュージカル「ノルド・オスト」が上演され、観客や俳優、劇場関係者など、１００人の学生を含む計８００人以上がいた。

テロリストは劇場にいた全員をホールに集め人質にした。人質は計９１２人だった。

テロリストは建物に爆弾を仕掛けた。

​ホールの壁沿いに５メートル間隔で爆弾が仕掛けられ、自爆ベルトを着用した女らは壁付近でチェスのように市松模様状に立っていた。

ベルトには２キロのプラスチック爆弾と２キロの金属球が入っていた。

23.10.2002 Теракт в Москве. Террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке. pic.twitter.com/yaZW0jQpMi — Исторические Фото (@HistoryFoto) 23 октября 2015 г.

​爆発すれば、爆風はお互いに向かっていき、全員を殺害していたと見られている。

１０月２４日から２６日にかけて、テロリストとロシアの政治家、社会活動家、医師、俳優らが交渉を続けた。

しかし、人質解放のための全ての尽力は無駄に終わった。

13 лет назад в Москве произошел теракт на Дубровке.В результате теракта и действий силовиков погибло 128 человек… pic.twitter.com/0bwLP7xs8k — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 23 октября 2015 г.

​大きな犠牲を防ぐため、ロシア連邦保安庁特殊任務センターの部隊による特別作戦実行の決定がくだされた。

１０月２６日朝、アルファ部隊が突入。

公式データによると、人質解放作戦の過程で４０人のテロリストが殺害された。

11 лет назад В Москве произошел теракт на Дубровке во время мюзикла Норд-Ост. pic.twitter.com/T1hPHwHoLI — Russian ultras (@russian_ultras) 23 октября 2013 г.

​７５０人以上の人質が解放され、６７人が死亡した。

事件の後数日間でモスクワの病院に入院した、人質だった人々の数十人が息を引き取った。テロの犠牲者は１０人の子供を含む計１３０人に上る。