ソマリアでホテル襲撃事件、少なくとも２３人死亡

スプートニク日本

爆発が起きたのは大統領府近くのホテル前。地元警察によると、爆発後にアルシャバーブの戦闘員らがホテルに侵入し銃声が聞こえた。1回目の爆発後、さらに2回の爆発があった。死者には赤ん坊を含む子ども3人とその母親も含まれ、4人とも銃で頭を撃たれていたという。ホテルにいた約30人を救出する事に成功した。

MORE: 13 killed in attack on hotel in Somali capital — police https://t.co/8cF6R8rb8H pic.twitter.com/wSFnTEg3iD — RT (@RT_com) 28 октября 2017 г.

​At least 10 people killed Saturday when a car bomb was set off outside a hotel near Somalia's presidential palace https://t.co/6QfWWVJfGY pic.twitter.com/LGWZfx4ICd

— CNN International (@cnni) 28 октября 2017 г.

​