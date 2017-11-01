トランプ氏、「ダーイシュ」入国許さず　ニューヨークの車突入事件で　【写真・動画】

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事件についてトランプ氏は「ニューヨークでとても精神を病んだ人による攻撃がまた起きたようだ」と書き込み、「中東などでＩＳを倒さなければならない。もうたくさんだ」と加えた。事件がＩＳとの関連があるかどうかは今の時点ではまだ不明。

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2017 г.

​ホワイトハウスのサンダース報道官は声明を出し、トランプ氏が事件についてケリー大統領首席補佐官から説明を受けたと明らかにし「私たちの思いと祈りは被害を受けた全ての人のためにある」とした。

New York tightens security after truck attack out of caution, not over concern of more attacks https://t.co/Ibtp2niEr5 pic.twitter.com/aOPGLDsyFk — Daily News (@Daily_News16) 31 октября 2017 г.

ニューヨーク・マンハッタン南部で同日、ピックアップトラックが自転車道に突っ込んだ。現在のところ、８人が死亡し、１５人以上が負傷したと伝えられている。

Sky sources have confirmed the New York attack suspect held in custody is Sayfullo Saipov, 29, from Tampa, Florida pic.twitter.com/cu4VYwO2MR — Sky News (@SkyNews) 31 октября 2017 г.

​CNNテレビは当局者の話として、拘束された容疑者はウズベキスタン出身の男（２９）で、２０１０年に米国に入国したと報じている。