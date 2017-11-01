ニューヨーク車突入テロ　「ダーイシュ」に忠誠誓うメモ発見　【写真】

米ニューヨークの車突入テロ事件で、犯行に使われたトラックの近くで、国際テロ組織「ダーイシュ（イスラム国」、ＩＳ）」に忠誠を誓う内容の手書きメモが見つかった。共同通信がニューヨーク・タイムズ紙の報道をもとに報じた。

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ニューヨーク・マンハッタン南部で同日、ピックアップトラックが自転車道に突っ込み、自転車に乗っていた人や歩行者をはねた。車を運転していた男は突入後、車から降り、模造銃を手に持っていたため、現場に駆けつけた警察官に発砲され、拘束された。拘束された容疑者はウズベキスタン出身の男（２９）で、２０１０年に米国に入国したと報じている。

現在のところ、このテロによって８人が死亡し、１５人以上が負傷したと伝えられている。