ニューヨーク車突入テロ　「ダーイシュ」に忠誠誓うメモ発見　【写真】

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© REUTERS/ Andrew Kelly
ニューヨーク・マンハッタン南部で同日、ピックアップトラックが自転車道に突っ込み、自転車に乗っていた人や歩行者をはねた。車を運転していた男は突入後、車から降り、模造銃を手に持っていたため、現場に駆けつけた警察官に発砲され、拘束された。拘束された容疑者はウズベキスタン出身の男（２９）で、２０１０年に米国に入国したと報じている。
#USA Sayfullo Saipov identified as suspect in New York City vehicle attack: Officials: Multiple law… https://t.co/A4CHbGUL8J #News pic.twitter.com/4SA8cUc1ZA— USA News (@1USNews) 1 ноября 2017 г.
現在のところ、このテロによって８人が死亡し、１５人以上が負傷したと伝えられている。
US media name suspect arrested after New York truck attack as Sayfullo Saipov, immigrant who came to the US in 2010 https://t.co/hdnTBAtciT pic.twitter.com/6RBceUDcHR— BBC News (World) (@BBCWorld) 31 октября 2017 г.
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