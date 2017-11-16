韓国で地震　負傷者が５０人に

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浦項市では建物の被害は７１件で、震源地に近い場所に被害が集中している。
高速鉄道（ＫＴＸ）の浦項駅で天井の一部が崩れたほか、住宅や商店街など約１０カ所で小規模な火災が発生した。
韓国教育部は１５日、地震のため、１６日に予定された大学修学能力試験を１週間に延期することを発表した。
Yonhap: A rare 5.4-magnitude #earthquake struck South #Korea's southeastern city of #Pohang on Wednesday afternoon, damaging buildings, breaking windows and sending people running from homes. pic.twitter.com/EztLXmbeLg— INP PLUS (@inpplus_eng) 15 ноября 2017 г.
なお、韓国の慶尚北道東海岸の浦項市の近くで地元時間１５日１４時２９分にマグニチュード５．５の地震が発生した。震源は同市より北に６キロの地点。震源より約１００キロ南方の釜山でも強い揺れがあったほか、首都ソウルでも余震が感じられた。
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