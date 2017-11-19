北京の火事で１９人死亡、８人負傷　【写真】

スプートニク日本
負傷者は病院に搬送された。
なお、火災は出火から３時間後に鎮火された。現在、火災の原因調査が行われている。
19 die, 8 injured in house fire in southern Beijing’s Daxing District (Photos: Xinhua) pic.twitter.com/LItVMQ3mhq— CGTN (@CGTNOfficial) 18 ноября 2017 г.
北京の大興区で現地時間で土曜日午後６時頃に起きた火災の結果、少なくとも１９人が死亡、８人が負傷した。中国中央電視台（ＣＣＴＶ）が１９日に伝えた。
スプートニク日本
負傷者は病院に搬送された。
なお、火災は出火から３時間後に鎮火された。現在、火災の原因調査が行われている。
19 die, 8 injured in house fire in southern Beijing’s Daxing District (Photos: Xinhua) pic.twitter.com/LItVMQ3mhq— CGTN (@CGTNOfficial) 18 ноября 2017 г.
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