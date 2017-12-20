ソ連時代の偵察衛星が太平洋に落下か

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「ツェリーナ-D」は１２月１７日モスクワ時間１９時３９分に追跡不可能となった。このことから軌道から完全に外れ、太平洋に落下した公算が高い。



衛星がレーダーから消えた点にもハーバード・スミソニアン天体物理学センターの研究者らは着目。ジョナサン・マクダウエル氏は、衛星の最後の位置は南極移動中に確認されたとツィッターに書き込んでいる。

The Soviet signals intelligence satellite Ikar No. 630 (codename Kosmos-1346) reentered around 1630 UTC Dec 17 on a track from the Antarctic over S America to the NW Atlantic. — Jonathan McDowell (@planet4589) 18 декабря 2017 г.

ソ連時代にウクライナ共和国のユージュノエ設計局が開発した「ツェリーナ-D」は１９８２年３月３１日にプレセツク宇宙基地から打ち上げられた。NORADは「ツェリーナ-D」の落下可能性について幾度か警告してきた。米国の研究者らの予測では、大気圏で焼失しなかった破片が今年１１月４日と２５日に地球表面に到達するとされていた。

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