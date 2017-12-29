ニューヨーク住宅火災で１２人以上死亡　子どもも犠牲に

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現時点では、少なくとも６人が死亡、１５人が負傷。
現場では消防隊が作業に当たり、消火作業が続いている。
UPD. 市政府の情報を引用したニューヨーク・ポスト紙によると、死亡者の数は１２人以上。その年齢層は１歳の子どもから５０歳を超えた成人までとされている。
一方ニューヨーク市長のビル・デブラシオ氏は、事故現場で記者らに対し、少なくとも１２人が救出されたと伝えた。
#BREAKING: @NYCMayorsOffice says at least 6 dead, possibly more after fire rips through #Bronx building @NBCNewYork pic.twitter.com/5qq2L33vfv— Ray Villeda (@RayVilleda) 29 декабря 2017 г.
Fire seriously injures 15 people in apartment block near the Bronx Zoo in New York Cityhttps://t.co/uGDPhZf0hR pic.twitter.com/hiQV4FOU6N— Daily Mail US (@DailyMail) 29 декабря 2017 г.
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