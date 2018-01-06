米フロリダでは寒波によりイグアナの雨が降る

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地元メディア「Palm Beach Post」で働くフランク・セラビノさんはツイッターで、プール付近でひっくり返った緑色のイグアナの写真を公開し「今朝、うちの裏庭にあるプール付近で見かけたワンシーン」とツイートした

セラビノさんは、気温が摂氏５度以下に下がったためイグアナが凍えたのだと説明。野生生物保護委員会のクリステン・ソマーズさんは、イグアナのような変温動物がこうした気候の下ではぜい弱になると指摘した。ソマーズさんは、気温が零度以下になると、イグアナは凍りつくと付け加えた。

FROZEN IGUANAS — South Floridians aren't the only ones not used to this chilly weather. With falling temperatures also comes another unusual sight: falling iguanas. https://t.co/uxZXcwpfqg



(Photo: Kay Pavkovich) pic.twitter.com/mHimIM9svg — WSVN 7 News (@wsvn) 4 января 2018 г.

© REUTERS/ Darren Ornitz 米国東海岸 悪天候で少なくとも６人死亡 【写真・動画】

The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD — Maxine Bentzel (@MaxineBentzel) 4 января 2018 г.

とはいえ、ソマーズさんによると、イグアナは必ずしも凍死するわけではなく、一時的に運動機能を失うだけだ。このため、心優しい人々には、イグアナを拾い上げて温めることは推奨されていない。イグアナが人間を脅威だと認識し、救い主に襲いかからないという保証はないためだ。

​生態学者によると、イグアナを置いておくのが最善策だという。暖かい気候が訪れるとともに、イグアナは「解凍」され、再び「生き返る」ためだ。