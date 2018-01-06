トロント空港で旅客機同士が衝突　【写真】

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ウエストジェット航空がツイッターで発表したところによれば、メキシコのカンクンから到着した同社の「ボーイング７３７－８００」に、ゲートを離れつつあったサンウイング航空の航空機が突っ込んだ。ウエストジェット航空機には１６８人が乗っていたが、全員避難した。サンウイング航空機の機種については伝えられていないが、衝突時同機には乗客がいなかったと指摘されている。