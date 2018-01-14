ペルーで地震　数十人が負傷【写真】

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カラベリ郡のサンティアゴ・ネイラ郡長は、地震により粘土でつくられた住宅の多くが被害を受けたと発表し、ペルー国立民間防衛研究所のホルヘ・チャベス所長によると、現時点で地震による死者は２人となり、負傷者はおよそ６５人。
先に、米地質調査所(USGS)は、現地時間４時１８分（日本時間１８時１８分）にペルー沖でマグニチュード７．３の地震があったと発表した。震源地は、アレキパ州カラベリ郡アカリ区から南西に３１キロ、ヤウカ町から１９キロ、震源の深さは１０キロ。
🇵🇪Sismo M7.1 Epic SO Acari+Tsunami Menor— 📌 (@PeruTwiter) 14 января 2018 г.
— SIN ENERGÍA ELÉCTRICA Lomas Acarí Bella Unión Yauca Jaquí Atiquipa Chala Cahuacho
— Carretera Atico-Caravelí bloqueo total p derrumbes
— Viviendas daño y/o Colapso
— Tsunami menor no dejo mayores daños
— SOLO HERIDOS REPORTADOS HASTA AHORA pic.twitter.com/ePfDNhpKZD
米国の太平洋津波警報センター(PTWC)は津波情報を発表したが、その後、解除した。なお現地メディアは、地震の規模をマグニチュード６．８と報じている。
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