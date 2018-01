マヨン火山から溶岩流出　噴火の恐れで住民１万２千人が避難　フィリピン　【写真・動画】

Mayon Volcano view tonight:

As of 9pm 1/15/18



Location: Brgy. Market site, Daraga, Albay

[Photo credit to Joshua Eric Velasco Dandal ]#MayonVolcanoAlertLevel3 #KeepSafe #Albayano #PrayforAlbay #albay #Mayon #volcano #Philippines #erruption #MayonVolcano pic.twitter.com/1qWXAwkKk5